"Estamos em representação de todo o trabalho que tem vindo a acontecer no Sporting"

Redação com Lusa

Declarações de Rodrigo Ribeiro, autor do golo que valeu o triunfo (1-0) do Sporting sobre o Liverpool e consequente passagem da formação leonina à final four da Youth League.

Final four: "Podemos esperar o máximo de cada um, a entrega de toda a equipa sempre com o objetivo da vitória, claro. Vamos para Nyon com o objetivo de vencer, desfrutar o momento e pensar na vitória como pensamos em todos os jogos.

Golo que deu a passagem: "Estou muito feliz pelo golo. Fizemos história e fico feliz por fazer parte dela. O golo foi meu, mas podia ter sido de qualquer colega, trabalhamos todos os dias para que isso aconteça. É fruto do meu trabalho, agora é dar continuidade."

Desenvolvimento como jogadores e como homens: "Toda a equipa e o clube sabem da importância [de disputar a final four da Youth League], mas aqui o importante é o nosso desenvolvimento como jogadores e como homens. Estamos contentes por fazer história, mas também é a representação de toda a Academia, todos os treinadores e todas as pessoas que nos ajudaram desde os sub-13. Estamos em representação de todo esse trabalho que tem vindo a acontecer no Sporting."