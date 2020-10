"Estamos em pé de igualdade na grandeza do clube. No resto é impossível"

Rúben Amorim falou das diferenças entre Sporting e os outros candidatos ao título na conferência de antevisão da partida com o Portimonense

Sporting não está em pé de igualdade com outros 'grandes': "Em pé de igualdade não está, mas está na grandeza do clube. No resto é impossível. Temos que ter noção disso e trabalhar em função disso. Parece-me que há muitos que já desistiram do Sporting. Mas isto ainda não acabou, ainda está a começar. Por mais que desistam, nós vamos dar luta e vamos seguir com a nossa ideia e caminho. Até o céu pode cair e não vou mudar a minha maneira de fazer as coisas".

Falta investimento? Grupo suficiente para Liga: "Temos o grupo que temos seja com quem for, com juniores ou juvenis, vamos enfrentar para vencer. Temos o grupo em força".

Paulinho: "Já falei disso. Ficou claro. Quero é os meus focados no jogo com o Portimonense. Amanhã teremos onze para ganhar".

Menos um objetivo, carga menor, beneficia nos objetivos internos: "Beneficia por um lado. Mas retira competição, prestígio. No momento do Sporting temos Nuno Mendes que precisa de trabalho específico, temos uma base que mudámos e que temos de trabalhar. Competição a meio da semana dava rotina".