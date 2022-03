Rúben Amorim: "Estamos à espera que o FC Porto perca, obviamente"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (1-3)

Jornada decisiva? "Há uma tranquilidade antes de uma paragem longa. O Pote precisa de ritmo, o Palhinha precisa de ritmo, o Edwards precisa de treino. Estamos à espera que o FC Porto perca, obviamente, porque não temos mais confrontos diretos."

Substituições e, depois, o melhor momento? "Houve uma fase inicial na primeira parte, em que não fomos incisivos. Aí, nesse momento, empurrámos o Vitória. A paragem não nos ajudou muito. A partir daí não houve fio de jogo."