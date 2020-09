Estágio no Algarve é hipótese considerada pelo Sporting

Resultados da última ronda de testes à covid-19 vão determinar local de estágio do plantel leonino.

O Sporting procedeu na terça-feira, dia de folga, a mais uma ronda de testes de despistagem de covid-19 aos jogadores do plantel, staff técnico e de apoio e aos funcionários que lidam diretamente com o grupo no dia a dia, de forma a esclarecer se o número de casos positivos estabilizou ou aumentou.

Há dias, sete jogadores e um elemento do staff próximo da equipa deram positivo, estando todos de quarentena de 14 dias, seguindo as normas da DGS. Os resultados devem ser conhecidos ao longo do dia desta quarta-feira e vão motivar uma dicussão sobre o local de estágio do plantel verde e branco para o encontro com o Gil Vicente, da primeira jornada da I Liga, que está agendado para as 18h30 de sábado.

Mediante a quantidade de casos positivos, o Sporting coloca em cima da mesa a hipótese de estagiar no Algarve. A Academia de Alcochete é a outra opção.