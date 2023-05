Estádio de Alvalade vai acolher particular entre Brasil e Senegal

Jogo vai ter lugar no dia 20 de junho, com Alvalade a ser o palco designado, segundo a imprensa senegalesa.

O Estádio de Alvalade, reduto do Sporting, vai receber um jogo particular entre o Brasil e o Senegal, no dia de 20 junho.

A notícia chega da imprensa daquele país africano, após ter sido noticiado no Brasil que a Federação canarinha tinha planeado realizar dois particulares em Portugal e Espanha no próximo mês.

Inicialmente, estava previsto que fosse a Guiné a adversária do Brasil em solo português, o que acabou por não se confirmar, sendo trocada pelo Senegal.