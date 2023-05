"Está-se a criar uma novela à volta de Chermiti que não corresponde à realidade"

Declarações de Francisco Barão, antigo jogador e treinador da formação do Sporting

Chermiti, jovem avançado do Sporting, voltou no domingo a marcar ao serviço da equipa principal do emblema leonino, no triunfo por 4-0 sobre o Paços de Ferreira. No entanto, existe ainda quem tenha muitas dúvidas num futuro de sucesso para o jogador.

Francisco Barão, antigo jogador e treinador da formação do Sporting, acha que, apesar de ter uma capacidade física "boa", o avançado de 18 anos apresenta "muitas dificuldades técnicas e na leitura de jogo", estando a ser criada "uma novela à volta de Chermiti que não corresponde à realidade".

"Desculpem-me os sportinguistas, mas eu acho que ainda há um caminho muito longo para o Chermiti percorrer. Acho que ainda está muito verde, para não dizer cru, para ser uma aposta no onze do Sporting. Está-se a criar uma ideia de que é um craque, que ainda não é", afirmou em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença.