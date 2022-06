Está no radar do Sporting e agora é também apontado ao futebol alemão

Schalke 04 na corrida por Ueda, internacional japonês.

Depois de ter ficado mais complicada a contratação de Robert Glatzel ao Hamburgo, o Schalke 04 já identificou o próximo alvo. Os alemães estão interessados em Ayase Ueda, jogador japonês que milita no Kashima Antlers, sendo o melhor artilheiro da principal liga do Japão, atleta a que o Sporting está atento e que vê como possível solução para ser suplente de Paulinho na frente de ataque.

Noticia o "Derwesten", na Alemanha, que os alemães apreciam a capacidade de finalização do nipónico e também a sua versatilidade no ataque, sem referir valores a que podem chegar para o contratar, ainda que ressalvem que a negociação do jogador depende da aprovação do treinador ontem apresentado Frank Kramer.

Ueda está a alinhar pela seleção face ao destaque que tem logrado na J-League. Aos 23 anos, quer dar um passo rumo à Europa.