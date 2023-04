Está na hora de desempatar: Sporting procura a sexta presença nas meias-finais

Sporting está pela 11.ª vez nos "quartos" de uma prova europeia. Nas anteriores seguiu para as "meias" em cinco; Nos "oitavos", o Sporting despachou o líder da Premier League colocando-se imediatamente entre os candidatos a ganhar a Liga Europa. O objetivo é estar na Champions em 2023/24.

Sporting e Juventus jogam esta noite (20h00), em Alvalade, a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O emblema italiano está em vantagem (1-0), mas o desempenho dos leões em Turim dá esperança aos sportinguistas em atingir as meias-finais. E, por falar em eliminatória, chegou a altura de dar um murro na mesa e desempatar o registo histórico. É que em dez presenças anteriores nos "quartos" de competições europeias, os leões seguiram em frente em cinco ocasiões e ficaram pelo caminho noutras tantas.

Esta noite, o conjunto de Amorim tem a possibilidade de dar uma ligeira vantagem aos verde e brancos, atirando para fora da competição a Vecchia Signora. A contabilidade passaria então para 6-5. E os primeiros sinais até foram muito positivos. Em 1963/64, na Taça das Taças, o Sporting saltou a barreira dos "quartos" e chegou à final, onde bateu os húngaros do MTK por 1-0, graças ao "cantinho" de Morais. Foi o primeiro e único troféu das provas da UEFA conquistado pela equipa de Alvalade. Na trajetória europeia dos leões, com a mira apontada às "meias", despacharam o Zurique por 4-1, no somatório dos dois jogos (Taça das Taças, em 1973/74). Viria a ser eliminado, no entanto, já na meia-final pelos alemães de Leste do Magdeburgo.

No percurso leonino seguiram-se três eliminações. Em 1982/83, na Taça dos Campeões, foram anulados pelos espanhóis da Real Sociedad; em 1985/86, na Taça UEFA, caíram com o Colónia, e o mesmo sucedeu em 1987/88, na Taça das Taças, diante do Atalanta.

Mais tarde, o período de frustração europeia deu lugar a dois apuramentos na Taça UEFA. O primeiro, diante do Bolonha, em 1990/91 com um 2-0 em Alvalade que hoje serviria na perfeição e, o outro, frente ao Newcastle, em 2004/05, com uma noite épica em Alvalade: vitória por 4-1 após derrota 0-1 em Inglaterra. Este seria, no entanto, um ano terrível para os leões, que disputaram e perderam a final em Alvalade. No encontro decisivo contra o CSKA, a 18 de maio de 2005, Rogério deu vantagem aos leões, mas os moscovitas viraram o resultado para um 1-3 e colocaram um ponto final no sonho dos lisboetas e "roubaram" a possibilidade de conquistarem o segundo título europeu. Em 2007/08, o Sporting voltou a marcar presença nos "quartos" da Taça UEFA, desta vez, diante do Rangers, mas terminou eliminado.

Já na Liga Europa, apurou-se para as "meias" ultrapassando o Metalist, em 2011/12, e caiu frente ao Atlético Madrid, em 2017/18, na mesma competição.

Trata-se do momento da temporada e não há volta a dar. A classificação no campeonato não ajuda a atingir os objetivos mínimos (chegar à Liga dos Campeões) e é na conquista da Liga Europa que reside a esperança leonina de chegar aos milhões, com natural implicação no orçamento para 2023/24.

O resultado contra o Arsenal nos "oitavos" abriu a janela e, de repente, a equipa de Rúben Amorim tornou-se numa das principais candidatas a levantar o troféu. Mas antes disso é preciso despachar a Juventus e desempatar o histórico dos "quartos".