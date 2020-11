Está fora das contas do Sporting, treina na equipa B e tem duas hipóteses na mesa

Ivanildo Fernandes esteve na última época cedido a dois clubes turcos.

Ivanildo Fernandes, central de 24 anos que não entra nas contas do Sporting e que neste momento se treina com a equipa B dos leões, tem duas hipóteses no horizonte para prosseguir a carreira.

Apurou o nosso jornal que os espanhóis do Almería e os ingleses do Nottingham Forest, que já tinham manifestado interesse no internacional sub-21 por Portugal no verão, continuam atentos à sua situação: a SAD não liberta o futebolista sem ressarcimento, apesar deste acabar contrato em 2022.

O defesa esteve a última temporada cedido ao Trabzonspor e ao Rizespor, ambos os clubes da Turquia.