Está "encostado" no Sporting, tenta rescindir contrato, mas ainda não há acordo

Com um custo anual para os cofres da SAD de 1,4 milhões de euros, está sem competir desde que terminou o empréstimo ao Olympiacos, no verão. As partes negoceiam uma solução e discutem verbas

A SAD do Sporting está a negociar com Bruno Gaspar a rescisão do contrato do lateral-direito de 27 anos que não entra nas contas de Rúben Amorim e está sem competir, com o intuito de chegar a uma solução favorável para ambas as partes.

O jogador pretende encontrar clube nesta janela de transferências como agente livre, situação na qual terá já emblemas interessados, e a SAD pretende reduzir os encargos inerentes à ligação contratual que expira em 2023: 1,4 milhões de euros (M€) de vencimento anual bruto.

Bruno Gaspar, encostado desde que regressou da cedência da última temporada ao Olympiacos (21 jogos), porém, não quer abdicar do que lhe é devido até ao término do contrato, também fruto da forma como tem sido tratado e "ignorado" no que diz respeito à equipa principal. Assim, o atleta que foi inscrito com a camisola 76, tenta deixar o clube com o maior encaixe possível, sendo que a totalidade dos vencimentos em dívida ultrapassa os 3 M€, uma verba demasiado alta para a SAD poder assumir nesta altura. Daí que apesar de já terem sido dados os primeiros passos para uma rescisão amigável, ainda não se tenha chegado a acordo.

O defesa de 27 anos que surgiu no V. Guimarães deu o salto para a Fiorentina em 2017 e no ano seguinte foi contratado pelos leões, na presidência de Bruno de Carvalho, por 4,5 M€ (a verba ascendeu a 4,736 M€ com comissão e mecanismo de solidariedade). Fez 30 jogos em 2018/19 pelo Sporting.