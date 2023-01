Está referenciado pelo Sporting e diz: "Gostaria de terminar a época aqui"

Milan van Ewijk joga no Heerenveen e está na lista do Sporting para colmatar uma possível saída de Porro.

Sabendo-se que Pedro Porro é muito cobiçado e que o Tottenham ainda nãod esistiu do lateral, o Sporting está a procurar acautelar a saída do jogador espanhol estudando várias alternativas.

Milan van Ewijk é uma delas, apurou O JOGO após a revista neerlandesa Voetbal International noticiar o interesse do Sporting no lateral direito do Heerenveen. O jogador de 22 anos está referenciado pelo departamento de scouting dos leões, à semelhança do que sucede com Sasha Boey, como já foi noticiado, jogador francês da mesma idade e do Galatasaray, que estará a pedir 15 milhões de euros pelo jogador.

"Veja onde eu estava há quatro anos, com os amadores do Excelsior Maassluis. Agora existem grandes clubes que mostram interesse em mim, isso deixa-me muito feliz", declarou van Ewijk ao Voetbal International.

O jogador não sabe se o próximo jogo será o último pelo clube neerlandês, mas admitiu que gostava de acabar a época no Heerenveen. "É possível, mas não está na minha cabeça neste momento. Francamente, gostaria de terminar a época aqui. Claro que sei que existem clubes que pediram informações, mas neste momento ainda não é concreto. Mas tudo pode mudar. Quando estava no ADO Den Haag, fui emprestado ao Cambuur em poucas horas", vincou.

Milan van Ewijk tem uma cotação de quatro milhões de euros, segundo o site especializado transfermakt. Desde 2021 ao serviço do Heerenveen, após deixar o ADO Den Haag, o lateral direito disputou esta época 18 jogos, marcando três golos.

Segundo o Voetbal Internacional, o Heerenveen está necessita de realizar uma venda para equilibrar as contas, o que poderia facilitar a saída de Van Ewijk, jogador que estará igualmente a ser seguido pelo Fulham, emblema inglês treinado por Marco Silva.