Presidente do Grupo Stromp, Tito Arantes Fontes, abordou a situação de Ronaldo.

Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, referiu-se na gala de entrega dos prémios do órgão a Cristiano Ronaldo.

"Esta é a tua casa, Cristiano. Não te abandonamos. Compreendemos os teus momentos menos bons. Ainda foi ao grande Cristiano que a Seleção recorreu na última meia hora para safar o que não tinha conseguido. Obrigado por seres a lenda do futebol português", afirmou Tito Arantes Fontes.

Ronaldo rescindiu com o Manchester United e é um jogador livre, mas o presidente do Sporting, Frederico Varandas, já disse várias vezes ser incomportável para o clube assumir uma despesa do calibre da que o capitão de Portugal poderá requerer.