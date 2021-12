Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Portimonense (3-2)

Jogo com o filho: "Fui com o meu filho jogar futebol, nada mais do que isso. Está aqui uma grande pressão para mudar o clube da criança. Ele queria jogar a bola."

Ano 2021 foi o ano da sua carreira? "Penso que 2022 é que vai ser o ano da minha carreira. É assim que temos de pensar. Foi um grande ano para todos, agradeço a todos os trabalho que fizeram, mas temos de fazer mais e melhor."