"Essugo tem de sentir que é jogador da equipa A, quando estabilizar a cabeça vai responder"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Vizela (2-1) na 34.ª jornada da Liga Bwin

Consistência e crescimento do projeto: "Há coisas que esta equipa, apesar do talento e da época que fez, é que temos sempre que ganhar seja jogo ou treino. Às vezes faltou essa fome, melhorámos no fim. Os adeptos em época complicada estiveram sempre connosco. Hoje foi a prova que estiveram com a equipa. Confiam no processo, não vêm ninguém perdido. Não foi falta de esforço, para o ano estaremos mais preparados."

Essugo e outros jovens preparados: "Obviamente é importante [os jovens] terem tempo para crescer. Fizemos esse trabalho há dois anos, mas a pressão e expectativa era completamente diferente, não esperavam nada de nós, e agora têm de ganhar obrigatoriamente. Continuamos o nosso projeto e os jovens têm de trabalhar muito e cabe aos mais velhos ajudarem. Essugo é um jogador com muita capacidade física, mas tem de sentir que é jogador da equipa A, quando estabilizar a cabeça vai responder. Eles precisam de tempo para crescer e acho que não o vão ter."