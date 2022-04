Essugo recorda estreia a titular no Sporting: "Tinha frio na barriga e não dormi muito"

Médio de 17 anos estreou-se a titular pelo Sporting diante do Arouca

Dário Essugo estreou-se a titular pelo Sporting na vitória na receção ao Arouca (2-0), na 25ª jornada da Liga Bwin, e o médio de 17 anos, em direto para o podcast 'ADN de Leão', confessou esta terça-feira que nem a primeira vez em que atuou pelos leões lhe trouxe tanto nervosismo.

""Estou a jogar futebol e já não fico tão nervoso. Estava muito nervoso quando joguei a titular contra o Arouca. Mais do que contra o V. Guimarães [estreia pelo Sporting, na época passada]. Tinha muito frio na barriga. Nessa noite, não dormi muito. Um dia antes do jogo com o Arouca, na palestra, estávamos a ver o vídeo do Arouca, o míster diz 'Dário, vais jogar aqui no meio' e o meu coração começou a bater muito forte", contou.

O médio de 17 anos, que se sagrou campeão nacional na época passada ao serviço dos leões, recordou ainda o conselho que Matheus Nunes lhe deu, antes da partida com o Arouca.

"O Matheus Nunes deu-me um grande conselho mesmo, que me fez pensar: 'Tenho de fazer mesmo um grande jogo'. Basicamente foi: 'Joga como tu sabes'. Nem sempre é a estreia que dita o que tu sabes. Ele disse: 'Não ligues ao que os outros dizem e foca-te só em divertir. Correu fixe, mas também a jogar ao lado dele...", referiu.