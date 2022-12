Desiludido consigo mesmo, o médio de 17 anos deixou o relvado com a cara tapada pela camisola do Sporting

Titular na vitória por 3-0 sobre o Paços de Ferreira, Dário Essugo foi expulso aos 82', com um cartão vermelho direito, após uma falta em que acertou com a sola da bota num adversário.

Desiludido consigo mesmo, o médio de 17 anos deixou o relvado com a cara tapada pela camisola e apesar de ter sido perdoado por Rúben Amorim no final do jogo, reagiu no Instagram ao sucedido. "Errar, aprender e seguir. Terminar o ano com uma vitória", escreveu, fechando a publicação com um coração verde.