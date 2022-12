Além de Pote, quem também ficará de fora com o Marítimo (8 de janeiro, às 18h00, na Madeira) é Essugo, este por um vermelho direto contra o Paços. Para o lugar de Essugo, Rúben Amorim já poderá contar com Ugarte, que volta precisamente de castigo. Dependendo do castigo, se for apenas de um jogo de suspensão, Essugo poderá estar disponível para o jogo seguinte, contra o Benfica.