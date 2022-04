Essugo e a estreia no Sporting aos 16 anos: "Foi a primeira vez que me emocionei em campo"

Dário Essugo estreou-se com a camisola da equipa principal do Sporting aos 16 anos

Dário Essugo, em direto para o podcast 'ADN de Leão', recordou esta terça-feira a estreia profissional aos 16 anos pelo Sporting, na época passada, diante do V. Guimarães, numa partida que lhe permitiu sagrar-se campeão nacional.

"Já me disseram que foi mesmo emocionante para as pessoas. Foi mesmo natural. Já tinha dito depois da estreia que tinha o objetivo de estrear-me com 16 anos pela equipa principal do Sporting. Foi a primeira vez que me emocionei em campo. Quando fiz 14 anos delineei isso: estrear-me com 16 pela equipa principal. Acreditei que era possível", confessou, antes de garantir que não se imagina "com outras cores" que não as leoninas.

"Não posso abrir o cheque sobre o próximo objetivo. Estou muito feliz aqui, isto é a minha casa. Não me imagino noutra cor, já estou habituado a viver de verde e branco. Tenho um irmão, que está cá no Sporting, o Danilo Luís. É conhecido como Danilo Benteke. Soube que o meu irmão emocionou-se muito quando me estreei e começou a sangrar e tudo (risos). É algo mais ou menos de família. Eu é que sou o cúmulo", brincou.

Essugo falou ainda sobre como concilia a religião com o futebol, revelando rezar "todas as segundas-feiras" e benzer-se "duas vezes" sempre que joga.

"Uma vez faltei a um torneio porque ia ter a procissão de fé. Os meus pais eram de ideias fixas nisso. Entro com o pé direito e benzo-me duas vezes. É um hábito que já apanhei. A fé é acreditares em algo. Tenho fé que vou ser jogador. Pensei em Deus quando fiz a estreia. Trato Deus por você. Tenho rezado todas as segundas-feiras. Acompanho um pregador do Brasil, Dave Leonardo, e passa boas mensagens. Falam de Deus, mas um bocadinho a ensinar da vida. Acho que ainda sou mais chegado a Deus. Quando corre mal, digo que há um propósito", referiu Dário Essugo.