Essugo categórico: "Queria estrear-me na equipa principal com 16 anos"

Médio detalha os planos que fez para a carreira e como acreditava chegar cedo aos A. O irmão Danilo diz que chorou mais do que o estreante

Dário Essugo classificou como "indescritível" o momento de se estrear pela equipa principal, mas a verdade é que tinha um caminho bem pensado. "Estou muito feliz e é muito importante sentir que alcancei o meu objetivo. Tinha definido o objetivo de me estrear e estar na equipa principal aos 16 anos", assinala ao "Jornal Sporting", passando a garantir que está com os pés na terra: "Não mudou nada em mim. Tenho é de trabalhar mais para me manter lá. O mais difícil é ficar lá."

Desde os nove anos no Sporting, depois de sair do UDR Santa Maria, Dario está nos leões acompanhado pelo irmão mais velho. Danilo Luís tem 18 anos, assinou também contrato profissional em outubro passado e relata a alegria por ver o irmão jogar em Alvalade. "Vivi como se fosse comigo. Chorei mais do que ele. O Dário é lutador, sonhador pelos objetivos que tem e emocionou o mundo. Foi muito justo ele lá chegar. Sempre trabalhou no máximo e com humildade. Ao vê-lo na equipa principal motivou-me o triplo para lá chegar também. Senti que é possível. O meu irmão fez-me ver que as coisas podem acontecer", revela.

Depois, falou sobre como a família gera o mediatismo: "É tudo novo, mas o Sol nasce à mesma hora, o autocarro passa à mesma hora. No futebol o mais difícil não é chegar ao topo, é ter consistência. O meu papel é de puxar-lhe as orelhas quando tenho de puxar, elogiar quando tenho de elogiar. O Dário sempre foi um menino especial e tentei que tivesse sempre os pés assentes na terra", conclui.