Essugo aos olhos de Amorim: "Os colegas deram-lhe a bola como se tivesse ali o Palhinha ou o Ugarte"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Arouca (2-0)

Essugo: "Tem características físicas muito boas, vai ser melhor com bola. Os colegas deram-lhe a bola como se tivesse ali o Palhinha e o Ugarte. Tentou variar uma ou outra vez e não conseguiu. De resto, esteve bem. Tem muito para trabalhar e é mais um sinal que faz parte do projeto. Os outros médios defensivos não estavam. Saiu devido ao amarelo, também. Podíamos ter problemas, porque quer ir a todas."

Momento de Vinagre: "É difícil para um jogador. Ele estava muito bem e, de repente, saiu com um mau jogo e uma lesão. Retirou-lhe confiança, ritmo. Vai ter tempo de crescer. Tem de encarar com naturalidade. Vai ter tempo para voltar aos índices. Já jogou na Premier League e vai voltar a ser o jogador que era."

Leia também Futebol Feminino Futebol feminino dos EUA de luto com suicídio de Katie Meyer Katie Meyer, considerada uma das maiores promessas do futebol feminino norte-americano, foi encontrada morta, esta terça-feira, no interior do próprio quarto na Universidade de Stanford, na Califórnia, onde residia e estudava. Esta sexta-feira, chegou a confirmação de que a jovem cometeu suicídio

Trunfo para Varandas: "Não acho isso. A responsabilidade de estar aqui é do presidente, não há como esconder. É uma roleta russa. Tenho uma ligação diferente com esta direção, porque foram eles que me foram buscar."