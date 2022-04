"Espero que o Rúben Amorim se mantenha no Sporting por mais 100 jogos"

Luís Maximiano, 23 anos, trocou o Sporting pelo Granada esta época, mas continua a acompanhar os leões, onde fez grande parte da formação e onde se estreou como sénior. O guarda-redes falou à Antena 1 sobre o dérbi com o Benfica e a reta final do campeonato.

Luta do Sporting pelo título: "Está a ser uma boa temporada, a equipa está bem, apesar de este ano estar atrás. Sei que vai ser uma luta até final, porque conheço o mister e sei como trabalha. Sei que não vai deixar ninguém relaxar ou facilitar, com ele não dá. Vai ser uma luta até final. Desejo a maior das sortes ao mister e ao Sporting para o que falta da temporada. Acredito muito que podem vir coisas boas."

Dérbi entre Sporting e Benfica: "Qualquer adepto tem de acreditar sempre na vitória da sua equipa e acreditar que é possível enquanto o for. No futebol tudo é possível. Como sei como o mister trabalha as coisas, tenho muita confiança. Sei que vão dar a melhor resposta tanto num jogo como noutro. O Benfica é o próximo e o seguinte é sempre o mais importante. Certamente os meus companheiros vão dar uma resposta espetacular. Espero que o Sporting ganhe e que sejamos felizes no domingo."

Rúben Amorim à frente do Sporting: "Ele gosta muito do clube. Espero que se mantenha aí por mais 100 jogos. Realmente traz muita coisa boa ao Sporting e a todos os jogadores."

Relação com Adán: "De vez em quando falo com o Adán e ele deseja-me sorte. Quando faço uma boa defesa ele manda-me mensagem e eu igual quando ele joga bem. Fico contente por ele, que as coisas lhe estejam a correr bem, porque merece. Quando saí do Sporting, ele foi o primeiro a falar comigo e a desejar-me sorte, a falar-me da liga espanhola e até acabou por mandar mensagem a um companheiro meu no Granada, que na altura não era meu, a dizer para ele me ajudar na adaptação, porque já tinha jogado com ele no Bétis. Mantemos uma boa relação até aos dias de hoje"

Futuro: "Sei que as coisas acabarão por acontecer quando se faz as coisas bem. O foco tem de ser diário e quem tem de escolher tem o seu trabalho, que é escolher quem acha que está melhor a cada momento. O meu trabalho é tentar dar o melhor para entrar nesse lote."