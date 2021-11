"Espero que não nos calhe o Bayern. Gostava de ver um Sporting-Manchester United"

Nélson, antigo guarda-redes do Sporting elogia Rúben Amorim Pote e Adán e deixa um desejo para os oitavos da Liga dos Campeões.

O antigo guarda-redes do Sporting, Nélson Pereira, não poupa elogios a Rúben Amorim, Pedro Gonçalves e ao guarda-redes espanhol Antonio Adán, e revela que gostava de ver os leões defrontarem o Manchester United nos oitavos de final da Liga dos Campeões. "O futuro do Sporting na competição depende, também, da sorte da equipa no sorteio. Espero que não nos calhe o Bayern de Munique. Gostava de ver o Sporting receber o Manchester United. Seria o regresso de Cristiano Ronaldo e do Bruno Fernandes a Alvalade. De certeza que seria um grande jogo de futebol", afirmou.

Entusiasmado com as exibições da equipa, Nélson não poupa elogios ao técnico Ruben Amorim, que no seu entender, veio revolucionar por completo a mentalidade dos jogadores leoninos. O treinador tem enorme mérito. Os jogadores interpretam tudo o que lhes é pedido. É fantástico porque percebemos que o que está a se feito, está a ser bem feito. Os jogadores acreditam até ao fim. Agora já não sofremos como acontecia há uns tempos. Nesta altura o Sporting atravessa um dos melhores momentos dos últimos anos e espero que continue assim. Hoje o Sporting é uma equipa mais consistente e eu como sportinguista, estou obviamente satisfeito", referiu.

Sobre a estrela da equipa, Pedro Gonçalves, o antigo guardião leonino não se mostra surpreendido com o sucesso do goleador. "Já conhecia o Pote e aprecio muito as suas qualidades pela simplicidade de processos que tem. Quando as pessoas dizem que o Pote muitas vezes parece que passa ao lado do jogo, não é verdade. Ele sabe é escolher e estar presente nos momentos certos para poder decidir o jogo. Isso é um dom que ele tem", referiu.

Solicitado, como profundo conhecedor, a analisar as capacidades do guardião Antonio Adán, o antigo guarda-redes leonino realça as qualidades do espanhol, que garante ser o melhor a atuar na liga portuguesa. "As equipas começam a ser construídas de trás para a frente e o Sporting foi tendo esse cuidado. Ao longo dos anos tem tido grandes guarda-redes. O Adam é nesta altura o melhor a atuar na Liga portuguesa. Conquistou esse título na época passada com todo o mérito, este ano mantém a mesma performance. É um guarda-redes que dá estabilidade. Um guarda-redes de clube grande, que quando é chamado a intervir fá-lo de uma maneira assertiva e que dá pontos à equipa. E, isso é importante", enalteceu.