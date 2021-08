Treinador do Middlesbrough diz que avançado está "ansioso" para rumar a Inglaterra.

Andraz Sporar "está ansioso" para rumar ao Middlesbrough, assim revela Neil Warnock, treinador do Boro, confidenciando que conversou com o atleta telefonicamente. "Já falei com ele. Ele virá diretamente para aqui. Certificámo-nos de que é para aqui que vem, não teremos isolamentos nem nada do género. Estamos, apenas, a olhar para a frente para nos certificarmos de que estará disponível para o próximo jogo", disse antes do embate com o Blackburn, confiante que o negócio que se arrasta há duas semanas veja fumo branco.

"Espero que a transferência de Sporar aconteça e que possamos acabar com isso antes do fecho do mercado. Também foi chamado à seleção. Teremos de esperar. Falta-nos a confirmação", disse.

A terminar, o treinador corroborou a notícia de O JOGO de que o impasse não se devia a qualquer desacordo entre Middlesbrough e Sporting, mas sim entre os leões e o avançado devido à sua situação fiscal: "Nada tem a ver connosco. Esteve sempre tudo acordado connosco e com o clube. Foi um problema financeiro que teve de resolver com o clube, mas esperemos que fique bem para que se possa transferir."