Esperadas três trocas: o onze provável do Sporting contra o Marselha

Em relação ao jogo com o Santa Clara, o Sporting deverá contar com as entradas de Gonçalo Inácio, Porro e Trincão.

No jogo desta noite (20h00) em Alvalade, o Sporting deve apresentar-se de início com um onze ligeiramente diferente do que foi a jogo nos Açores, esperando-se três mudanças em relação a essa partida, uma por cada sector e com implicações sobretudo no lado direito.

Nos centrais vai entrar para a direita Gonçalo Inácio, substituindo St. Juste que está indisponível por lesão. Na ala, já recuperado da lesão que o afastou dos três últimos jogos, Porro vai avançar para a titularidade e sentar Esgaio que tem jogado na sua vez. Por fim, no ataque, após ter sido suplente pela primeira vez esta época nos Açores, Trincão vai entrar para jogar à frente de Porro. O sacrificado deve ser Paulinho e Edwards será novamente o falso "9" dando grande mobilidade a um ataque que conta ainda com Pedro Gonçalves.

Onze provável do Sporting: Franco Israel; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves.