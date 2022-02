Especialistas comparam Slimani a Paulinho: argelino traz força aérea

Slimani é reforço de inverno do Sporting

Nos últimos dez anos, Paulinho marcou mais, mas Slimani reina no ar. 42% dos tentos no Sporting foram de cabeça.

Slimani habituou os adeptos do Sporting aos golos, festejando 57 vezes pelos leões. Desses, 24 foram pelo ar (42%), uma tendência que se estabeleceu nos restantes clubes na Europa.

Dos 102 golos marcados em dez anos, 42 (média de 41,1%) foram cabeceamentos certeiros. A testa do argelino está tão oleada que dobra os registos de Paulinho, numa comparação com o principal concorrente no ataque, que só tem 26 dessa forma nos 121 golos que marcou nos últimos dez anos.