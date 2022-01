Espanhóis fizeram onze de talentos que marcarão 2022 e um português foi escolhido

Gonçalo Inácio foi um dos centrais selecionados pela equipa do jornal Marca

O início de 2022 foi a desculpa que a equipa do jornal Marca arranjou para construir um onze de talentos a manter debaixo de olho no novo ano. Gonçalo Inácio, central do Sporting, foi um dos escolhidos.

O central, lançado por Rúben Amorim e peça indiscutível neste ano de 2021, conta com três predicados que agradaram ao diário espanhol: regularidade, consistência e fiabilidade.

Gonçalo Inácio, que agarrou a titularidade ainda na época transata, leva ainda cinco golos em 46 partidas.

Onze de talentos para 2022: Bazunu, Livramento, Kaiky, Gonçalo Inácio, Hickey, Tchouaméni, Wirtz, Gallagher, Madueke, Sulemana e Julián Alvárez.