Espanhóis elogiam exibição de Porro e não esquecem o Real Madrid

O jornal AS escreve que "já muitos pedem" Pedro Porro para o Real Madrid.

O jornal espanhol AS elogiou este sábado a exibição de Pedro Porro na vitória caseira do Sporting diante do Vizela (2-1), em jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin.

O lateral espanhol, que despertou o interesse do Tottenham neste mercado de inverno, assistiu o golo inaugural de Pedro Gonçalves, aos 59 minutos, selando o triunfo leonino aos 90+5', de grande penalidade.

Para além de ter partilhado ambas as ações decisivas de Porro na partida, o jornal acrescentou que "já muitos pedem" que o jogador ingresse no Real Madrid.

Na presente temporada, Pedro Porro soma três golos e dez assistências em 24 partidas disputadas pelo Sporting.