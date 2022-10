Esgaio volta às opções no Sporting com o apoio total do plantel e de Rúben Amorim

Ricardo Esgaio saiu do relvado em lágrimas após ter sido expulso ante o Marselha.

Depois de não ter sido opção na Taça de Portugal, com o Varzim, nem com o Casa Pia, para a Liga, Ricardo Esgaio, confirmou Rúben Amorim, está de volta aos convocados. O lateral não pôde jogar na Liga dos Campeões diante do Tottenham pela expulsão que foi alvo diante do Marselha e que lhe valeram críticas ferozes dos adeptos do Sporting, em dia de centenário. Agora, regressa às opções pronto para reagir ao momento adverso e graças ao apoio coletivo.

Sabe O JOGO que, durante este período, tanto Amorim como o plantel têm puxado pelo jogador, dando-lhe muita confiança para readquirir os níveis psicológicos desejáveis. O jogador está focado em dar a volta ao texto, tem trabalhado nos limites e, acreditam os responsáveis, que alguns erros técnicos resultaram de alguma instabilidade emocional, que contam agora estar resolvida.

Neto e Bragança continuam fora das opções por lesões nos joelhos e a estes dois juntam-se Chico Lamba, por problema muscular, Morita e Paulinho. O japonês saiu com queixas físicas ante o Tottenham e será reavaliado, enquanto Paulinho, ao que O JOGO apurou, sentiu moléstias de problemas antigos. O avançado ex-Braga tem cuidados especiais com um dos tornozelos e recentemente sofreu de uma lesão muscular na coxa.