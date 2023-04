Esgaio: "Toda a gente sabe a qualidade de Porro"

Declarações de Ricardo Esgaio na antevisão ao Juventus-Sporting, partida da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

Análise ao jogo: "Podemos bater com qualquer equipa. Podemos ganhar qualquer um. Mas também podemos perder. Vamos defrontar uma equipa muito forte, mas sabemos a nossa qualidade. E sabemos que podemos ganhar amanhã".

Sonham com troféu europeu: "Não há receio para este jogo. Sabemos da qualidade do adversário. Sabemos que têm grande equipa. Mas estamos focados na nossa equipa. No nosso trabalho. E queremos ganhar".

Elogios treinador: "É bom. Toda a gente sabe da qualidade de Porro. Mas o jogo traz confiança. E é isso que está a acontecer. É sempre bom ouvir isso".

Problemas defensivos resolvidos: "Os erros estão ultrapassados. Fizemos análise, vimos o que falhámos e vamos tentar alterar. Só com trabalho é que vamos dar a volta por cima".

Desafio diferente do Arsenal: "São equipas completamente diferentes. O Arsenal tem outras características. A Juventus tem mais experiência a nível europeia. Analisámos bem o adversário. Vamos dar o melhor para conseguir ganhar".