Esgaio tem lugar no onze do Sporting, Bellerín vai dar luta

Exibição do português contra o Braga foi uma mensagem de força e, como tal, o plano é mantê-lo a titular enquanto o espanhol se ambienta. A condição física do reforço vindo do Barça surpreendeu os responsáveis técnicos do Sporting. Um dado importante para a sua afirmação futura na equipa, principalmente no processo ofensivo.

Ricardo Esgaio assumiu o lugar de Pedro Porro diante do Braga e realizou uma exibição sólida, sendo muito elogiado pelos adeptos e aplaudido das bancadas. Depois de momentos turbulentos no início da temporada, com erros capitais que geraram críticas vis de alguns adeptos nas suas redes sociais, o camisola 47 deu uma resposta forte e reclamou para si a titularidade diante do Rio Ave. A equipa técnica e os colegas de equipa transmitiram em todos os momentos confiança ao jogador, que fez questão de trabalhar sempre nos limites. A regularidade de Porro a partir de setembro, que dissipou dúvidas quanto às condições físicas e levou o Tottenham ao investimento neste janeiro, retirou espaço a Esgaio, que agora tem via aberta para jogar enquanto Bellerín não está totalmente rotinado.

Apesar de Esgaio estar na frente, o reforço vindo do Barcelona promete dar luta rapidamente. O lateral espanhol apresentou-se fisicamente apto e numa condição que surpreendeu agradavelmente tanto treinadores como médicos do clube, apurou O JOGO, afastando dúvidas quanto à capacidade de poder ser utilizado em breve. Identificado como alvo pela reconhecida capacidade individual e pela experiência europeia, Bellerín, de 27 anos, só disputou sete jogos esta temporada, quatro dos quais completos.

Nesta fase, é no capítulo ofensivo que Amorim tem trabalhado mais o jogador, tentando que o ala estabeleça parcerias com os homens que jogam no ataque.

Faltou marcar o penálti nas pazes

Ricardo Esgaio já foi muito assobiados pelos adeptos do Sporting por erros cometidos e a certa altura - apesar de Rúben Amorim ter defendido, em várias ocasiões, o lateral - parecia que o divórcio entre o jogador e os fãs não tinha solução. O último jogo mostrou que não é assim. Esgaio fez um exibição de qualidade diante do Braga e nos instantes finais, quando a equipa beneficiou de um penálti, o ala falou com Pedro Gonçalves para ser ele converter o castigo. Os adeptos cantaram o nome do jogador formado em Alcochete , mas o camisola 28, marcador habitual, ignorou os pedidos da bancada. Amorim deu mostras de ter ficado insatisfeito por não ser Esgaio a cobrar. É clara a vontade que se enterre de vez o machado de guerra entre Esgaio e os fãs.

Matheus Reis reentra por Coates

Matheus Reis foi suplente utilizado diante do Braga, mas deverá voltar ao onze do Sporting para a deslocação a Vila do Conde. O atleta brasileiro, que celebrou o primeiro tento da temporada com um tiraço ao ângulo, beneficia da vaga aberta por Coates, uruguaio que cumpre suspensão por cartões amarelos. O canhoto entra no onze para o lado esquerdo da defesa, enquanto Gonçalo Inácio será desviado para o meio, onde habitualmente joga o capitão. St. Juste poderá ter continuidade de minutos e ganhar forma física e confiança jogando como defesa-central direito. O reforço Diomande está apto a jogar, tal como Neto, mas não serão opção para o onze ainda.

Até aqui, Matheus Reis cumpriu todos os jogos na Liga, tendo alinhado em 15 dos 18 como titular. Está a 13 jogos de igualar a marca de 2021/22, a melhor da carreira, e mantendo a importância na equipa vai atingi-lo.

O jogador reencontra o Rio Ave, clube no qual se projetou em 2018/19 e 2019/20 realizando 64 jogos e nove assistências fruto da utilização maioritária como ala esquerdo. Acabou por incompatibilizar-se com o clube, treinou à parte e foi emprestado ao Sporting em 2020/21 até terminar o vínculo. Em junho, já campeão pelos leões, rubricou um vínculo contratual até 2026 e foi ganhando estatuto.