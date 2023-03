Esgaio: "Sinto-me cada vez mais confiante, acho que é notório"

Declarações de Ricardo Esgaio aos meios de comunicação do Sporting

Ricardo Esgaio, lateral-direito do Sporting, destaca o bom momento que a equipa estava a passar, antes da paragem devido aos compromissos das seleções nacionais, "vínhamos de excelentes jogos, não só em termos de resultados como também de exibições. Temos agora esta paragem para trabalhar certos aspetos em que podemos melhorar ainda mais. Estas semanas servem para isso, para aperfeiçoar certas coisas".

O defesa mostrou-se, igualmente, satisfeito com o seu desempenho individual na equipa: "Tenho conseguido fazer bastantes minutos e sinto-me cada vez mais confiante, acho que é notório. Precisava um pouco disso e há que trabalhar diariamente para ajudar a equipa. (...) O que me move é sentir-me bem com os meus colegas e poder dar o meu máximo", disse ao site do Sporting.

Esgaio destacou ainda que o Sporting tem jogado "como uma verdadeira equipa, tanto a atacar como a defender". Adicionou que todos querem fazer o melhor em prol da equipa para ajudar a ganhar: "Quando um colega falha, estamos lá para apoiar. Não olhamos para individualidades ", sublinhou.

O jogador de 29 anos, formado em Alcochete, destacou pela positiva a aposta feita nas camadas jovens. "Têm vindo bastantes miúdos com muita qualidade para a equipa principal e outros podem vir. Tento ajudá-los da melhor maneira possível, dar-lhes conselhos para conseguirem ser melhores em pequenos aspetos que fazem a diferença", concluiu.