Esgaio pronto para a redenção em Alvalade

Porro lesionou-se com o Vilafranquense e está em dúvida. O lateral português pode ter nova oportunidade com o Gil Vicente

Ricardo Esgaio pode regressar à titularidade já no próximo jogo do Sporting, a ter lugar no Estádio José Alvalade, na próxima sexta-feira, diante do Gil Vicente. O lateral contratado ao Braga pode beneficiar de uma eventual ausência de Porro, que sofreu uma pancada no joelho direito e está em dúvida para o encontro em questão.

Porro tem um historial de lesões complicado, inclusive no joelho direito, depois de ter parado cerca de um mês em julho do ano passado após um toque sofrido nessa zona do corpo.

Desta feita, o espanhol foi tocado no jogo de preparação com o Vilafranquense (sexta-feira, ganho pelos leões por 1-0) e, agora é reavaliado amanhã, após a dupla folga concedida ao plantel, para se saber qual a real gravidade do problema.