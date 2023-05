Esgaio olhou de frente para a besta: O JOGO detalha o percurso que levou à redenção do lateral

Lateral não teve ajuda de profissionais da área da psicologia para ultrapassar a crise de confiança. Família, amigos, companheiros de equipa, treinador, staff técnico e dirigentes do clube. Não necessariamente por esta ordem, todos estiveram ao lado do defesa nas horas más que viveu esta época.

"Agarrar o touro pelos cornos" é uma expressão de origem tauromáquica que é utilizada quando alguém enfrenta uma situação difícil com determinação e coragem. Pois bem, foi assim mesmo que Ricardo Esgaio optou por lidar com a fase complicada que viveu em parte desta época no Sporting, resultado de exibições menos conseguidas e de alguns erros individuais que o levaram, inclusive, a ser insultado por adeptos do próprio clube nas redes sociais.

Esgaio poderia ter recorrido a ajuda externa por parte de técnicos especializados em situações desse tipo, leia-se, psicólogos, mas, como soube O JOGO, preferiu encontrar por outra via o caminho para sair do angustiante labirinto em que se encontrava.

O defesa leonino não precisou de ajuda externa de profissionais da área, mas a verdade é que foram muitas as pessoas que nunca deixaram de estar do seu lado, contribuindo assim decisivamente, com a sua ajuda, para que desse a volta por cima. A começar pela família e pelos amigos. A esposa e os dois filhos, ainda crianças, foram fundamentais, assim como os pais ou o irmão, Tiago, profissional de futebol como ele, neste momento ao serviço do Arouca.