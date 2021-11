Esgaio no Magusto da formação: "É bom virmos aqui dar uma motivação"

Lateral e Daniel Bragança celebraram o Magusto com a formação verde e branca.

No dia de São Martinho, o Magusto da formação foi celebrado com dois jogadores do plantel principal. Ricardo Esgaio e Daniel Bragança juntaram-se aos jogadores, funcionários e equipas técnicas do Pólo EUL, oferecendo castanhas aos mais novos, eles que também chegaram à principal equipa depois de passarem pelas camadas jovens dos verdes e brancos.

"Ao entrar com os miúdos no relvado, a jogar a bola, lembro-me da infância. É bom passar por aqui", sinalizou Ricardo Esgaio aos meios de comunicação do Sporting, confiando poder ser um exemplo para os que lhe querem seguir os passos. "Que os jovens possam chegar à equipa principal. É bom virmos aqui dar uma motivação. Sabemos disso. Acredito que possam olhar para a equipa principal e que tentem ser jogadores um dia. As oportunidades vão aparecendo para os jovens no Sporting", vincou o lateral natural da Nazaré, que chegou ainda adolescente ao Sporting, clube a que regressou este defeso após quatro épocas no Braga. Mesmo sem ser titular indiscutível, Esgaio foi um dos atletas presentes em todos os jogos do Sporting nesta temporada desportiva.