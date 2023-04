Esgaio no final do Sporting-Juventus: "Tive oportunidades, o Coates também..."

Declarações de Esgaio após o Sporting-Juventus (1-1), na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa

Sobre o jogo: "Era possível passar, tínhamos perdido lá. Infelizmente sofremos de bola parada, demos boa resposta e conseguimos empatar, mas é injusto, merecemos claramente ganhar."

Oportunidades falhadas: "São dias, é verdade que tive oportunidades, o Seba Coates também, e não conseguimos marcar. É uma injustiça. Precisávamos de mais um para ir para prolongamento e não conseguimos..."

Sentimento: "A equipa deu tudo, está orgulhosa porque sente que deu tudo. Tivemos mais que oportunidades."

Mau momento individual ultrapassado: "As coisas é verdade que numa fase não me estavam a correr como eu queria, trabalhei para melhorar e tenho dado boa resposta. Cada jogador lida da maneira que tem de lidar, por vezes não é fácil, cada um tem a sua forma de estar e pensar, só com trabalho. Foi o que fiz, tentei limpar a cabeça e trabalhar o máximo."