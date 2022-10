Esgaio está em seis lances capitais este ano: "Tem de ser ele a perceber se pode dar a volta"

Delfim e Nélson dizem a O JOGO que a capacidade de dar a volta ao texto terá de vir do jogador. Os entrevistados falam em erros técnicos, ilibam Amorim, mas dizem que expulsões indiciam pressão no líder.

O ano de 2022/23 está a ser para esquecer para Ricardo Esgaio. O Sporting tem 18 golos sofridos em 13 encontros e o lateral, que realizou 12 partidas, seis delas a titular, acumula seis erros capitais.

O JOGO analisou os tentos concedidos na temporada e Esgaio tem responsabilidade direta nos encontros contra o Marselha, mas também em quatro jogos da Liga. Na Champions, na quarta-feira, cometendo um penálti e sendo expulso; em França a ser batido em velocidade, "forçando" Adán a sair da baliza antes de ser expulso. Já na Liga foi ultrapassado em velocidade contra o Braga e depois da igualdade foi arrasado pelos adeptos, com insultos condenáveis. Por falha de posicionamento, foi um dos responsáveis - porque obviamente o futebol é um desporto coletivo - pelos golos do Gil Vicente e do Chaves e é réu maior na derrota no Bessa, onde cometeu um penálti que ditou a derrota leonina.