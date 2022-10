"Esgaio e Paulinho são pressionados desde que chegaram, têm de trabalhar e deixar o resto para mim"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota com o Marselha (2-0) na 4.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Exibição de Esgaio: "Enquanto aqui estiver, vou protegê-lo ao máximo porque ele dá tudo. E quando dão tudo, com limitações ou não, nunca estará desprotegido. Enquanto eu aqui estiver não há nada que se possa fazer ao jogador. Provavelmente o jogador é que perde alguma confiança porque não é imune a tudo. Há jogadores que são pressionados desde o início. Eu tenho confiança máxima no Esgaio, não quer dizer que o vou meter a jogar a toda a hora. Eu é que os meto a jogar, quando há erros individuais a responsabilidade é minha."

Semelhante à má fase de Coates: "A pressão sobre o Esgaio nem vou debater se é justa ou não. Começou desde que vem do Braga, como com o Paulinho. Os que vêm do Braga são mais pressionados. Ele tem de trabalhar e deixar o resto para mim. Enquanto o puder proteger, vou proteger como fiz com Paulinho e outros. A responsabilidade é minha, mas sei que vai sofrer nos próximos dias. Não está num bom momento, se calhar as críticas até são justas, mas não é de agora a pressão, de adeptos e não só. Ele está num momento muito difícil, tem cometido alguns erros e há críticas em relação a erros que são justas. Ele tem de estar tranquilo, já estou a sofrer por ele."

Teimosia de Amorim? "Em relação a teimosia, já falámos várias vezes disso. Não estou nada preocupado com a minha imagem. Não conseguia dormir se abandonasse os meus jogadores. Seria muito fácil para mim. Já tive bons momentos, não gostam agora, são justas as críticas, tem a ver com resultados. Nunca deixo de defender jogadores a pensar na minha imagem. Quanto mais uma pessoa está num sítio mais perigoso se torna. O meu trabalho é proteger os jogadores, não ganhando a responsabilidade é minha. Os nove que ficaram em campo... desgasta qualquer equipa técnica. Há um ano e tal estávamos muito contentes e agora passamos por momentos difícil. Pode mudar tudo muito rápido. Há jogadores muito pressionados, principalmente dois. Falando do Esgaio, algumas não começaram com exibições, começaram com outros aspetos."

Porro suplente por opção: "Obviamente que o Porro não podia jogar mais de 25 minutos, não meteria lá o Porro sem Esgaio. Foi o que se fez."

Perseguição a Esgaio e Paulinho? "Em relação à perseguição não vamos entrar... Não vamos dizer que está a ser mais pressionado porque é algo que vem de trás, o Paulinho a mesma coisa. Vamos ser sinceros. São criticados às vezes justamente, outras sem razão."