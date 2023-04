Esgaio antes do Juventus-Sporting: "Já fomos postos à prova"

Esgaio, lateral do Braga

Declarações de Ricardo Esgaio na antevisão ao Juventus-Sporting

Equipa preparada: "Claro que sim, preparámos o jogo da melhor maneira mesmo com pouco tempo. Estamos confiantes, sabendo as qualidades da Juventus, mas temos também as nossas."

Amorim alertou para que jogador da Juventus? "Não vamos individualizar, é um conjunto muito forte, são inúmeros. Em termos de equipa são bastante fortes, ainda recuperaram mais para o jogo de amanhã. Temos de nos focar na nossa qualidade, que já foi posta à prova."

Juventus com e sem Vlahovic: "Preparados para ambos, mas mais focados no nosso trabalho, na nossa personalidade. Do lado contrário toda a gente conhece."

A baixa de Paulinho: "Sabemos da qualidade do Paulinho, do Youssef Chermiti ou de qualquer outro que possa jogar. Temos as ideias bem definidas e ficou provado que podemos jogar muito bem."

Falhas defensivas com Casa Pia: "Até vínhamos de fase muito boa, é como quiserem levar as coisas. É verdade que sofremos três, não devíamos sofrer, mas marcamos quatro e conseguimos os três pontos."

Tática do adversário: "Sentimo-nos bem por jogar contra equipas com três defesas, treinamos entre nós e temos conhecimento do esquema .Dá mais bagagem para encarar o jogo da melhor forma possível."