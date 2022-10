"Esgaio ainda não vai ser convocado esta semana", revela Amorim

Rúben Amorim, treinador do Sporting, faz a antevisão ao encontro de sábado (20h30) diante do Casa Pia, em Alvalade, relativo à 10.ª jornada da Liga Bwin.

Esgaio? "Ainda não vai ser convocado esta semana. Por coisas específicas. Não descansou em vários jogos, desta vez é ele a descansar. Porro não vai fazer três jogos por semana, estamos a fazer o planeamento. Em 14 jogos perder seis não é habitual. Vou passar por isto muitas mais vezes. Mesmo estando em grandes momentos sempre a ganhar. Tenho a certeza que vamos dar a volta. Jogos podemos perder, a chama não podemos perder."

Jovens? "Não houve uma semana que não chamássemos miúdos. O processo é o mesmo, não temos é tido resultados. O míster da B pode perder alguns jogadores. Erros com o Varzim? Pouca gente na área, Paulinho muito sozinho, contámos com os cruzamentos, são desatenções, são erros de transições e não pode acontecer. Fomos buscar jogadas com o Boavista para tentar emendar. Se continuar a acontecer a culpa é a minha. Estou confiante que vamos vencer."