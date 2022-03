Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O avanço científico nas principais academias tem otimizado os dados e influenciado o recrutamento de jovens. O "projeto Dário" começou há muitos anos e tem resultado pela dedicação do atleta.

Dário Essugo foi titular contra o Arouca, tornando-se o mais novo de sempre num onze do Sporting na Liga. O médio, ainda com 16 anos - dia 14, segunda-feira, faz 17 -apareceu mais desenvolto e notoriamente mais tonificado do que quando há quase um ano se estreou pela equipa principal contra o V. Guimarães.