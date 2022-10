Escasso tempo para tamanha exigência: Sporting disputa seis jogos em 23 dias

Antes do Mundial, os leões disputam seis partidas em 23 dias. Todas decisivas para continuarem na Europa e para novas perspetivas na Liga. O Casa Pia, no sábado, é o primeiro dos adversários que o Sporting tem de ultrapassar para retomar o trilho. Equipa de Amorim procura inédita terceira vitória seguida no campeonato em 2022/23.

O Casa Pia, no sábado, abre um ciclo de jogos de extrema exigência e que terá impacto crucial na temporada do Sporting. Até à pausa competitiva devido ao Mundial"2022, os leões terão seis jogos concentrados em 23 dias: quatro deles para a Liga Bwin, logo determinantes para a aproximação aos rivais, e dois para a Liga dos Campeões, decidindo-se nestes se o leão se apura, se fica pela Liga Europa ou se sai das provas europeias.

Ainda assim, se excluirmos o jogo com o Famalicão fora, a 13 de novembro, para o qual Amorim terá uma semana para ultimar os seus jogadores, os restantes serão um teste de exigência: são cinco encontros em 15 dias. Depois do Casa Pia, os leões têm três dias para treinar, viajando para Londres na terça-feira. Depois do Tottenham, na quarta-feira, Amorim terá uma sessão de recuperação e outra verdadeiramente de trabalho, rumando a Arouca para jogar fora de portas, no sábado, encontro que, por estar marcado às 20h30, nem permite cumprir as 72 horas entre jogos: a decisão na prova milionária, frente ao Eintracht, em Alvalade, joga-se a 1 de novembro. Assim, o futuro na Europa será largamente afetado pela falta de tempo de trabalho. Será um período de identificar erros por observação em vídeo, recuperar índices físicos e trabalhar aspectos técnicos e bolas paradas.

O V. Guimarães, quatro dias depois, marca o fim do ciclo mais apertado, sendo o Famalicão a última barreira até ao campeonato do Mundo.

Além da luta para estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, serão jornadas fundamentais na Liga. Sabendo que Benfica ou FC Porto (ou os dois) perdem pontos hoje, os leões quererão evitar tropeções para pressionar os adversários. Por mais que tenha caído da Taça de Portugal e perdido duas vezes com o Marselha, no campeonato o Sporting está com duas vitórias seguidas, a melhor série na prova em 2022/23 até aqui.

