"Entrevista de Varandas? Os adeptos do Sporting, Benfica e FC Porto querem um jogo limpo"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Gil Vicente, referente à 25ª jornada da Liga Bwin e marcado para esta quarta-feira (20h15)

Calculadora por causa do segundo lugar: " Os meus jogadores não estão centrados nisso. O objetivo deles é a titularidade. Estão preocupados em ganhar o lugar e, depois, o jogo. Ganhando o jogo, ficamos mais perto da Champions. O grupo de trabalho quer muito a Liga dos Campeões."

Entrevista de Frederico Varandas: "Os adeptos de todos os clubes querem um jogo limpo. Quero que se faça justiça, independentemente do clube. Não é só o presidente do Sporting que quer, os adeptos do Benfica também, eu conheço muitos. Os do FC Porto também. Sendo prejudicado ou não, quero que se faça justiça."

Ainda a entrevista de Varandas: "Todos os adeptos de todos os clubes querem ver as coisas esclarecidas. Isso, tal como o contrato da Federação com o antigo selecionador. Essas coisas têm de ser esclarecidas. Queremos um futebol melhor. Queremos todos o mesmo. Como treinador do Sporting, antes como jogador do Benfica, também quero essa justiça, seja em que clube for."

Sporting na Liga Europa: "É um momento importante. A gestão será feita dia a dia. Ninguém está a pensar na Liga Europa. A nossa prioridade é o campeonato, sempre foi. Queremos muito vencer na Liga Europa, mas sabemos da diferença. Temos de ter atenção às características dos jogadores. O nosso foco é o Gil Vicente, podemos gerir à procura de deixar os melhores para o jogo do Casa Pia."