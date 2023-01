Entre Pote e Nuno Santos, o preferido do treinador é...

Num excerto divulgado pelo Sporting, deu para perceber que Nuno Santos tem veia humorística

O Sporting divulgou esta segunda-feira um excerto do programa "ADN de Leão", a ser amanhã transmitido na Sporting TV, no qual os jogadores Nuno Santos e Pedro Gonçalves são confrontados com uma pergunta curiosa por parte do apresentador: qual, de entre ambos, será o preferido de Rúben Amorim?

Nesse sentido, os dois foram convidados a telefonar ao mesmo tempo para o treinador, mas sem dar tempo para este atender. Depois se veria para qual deles Amorim responderia primeiro. "Ele deve ter o Pedro nos favoritos", dizia Nuno Santos, entre risos, ainda antes do "teste de fogo".

E o pressentimento do lateral não estava errado. O telefone que primeiro recebeu uma chamada de volta foi mesmo o de Pote.