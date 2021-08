Entre o desejo de jogar e a necessidade de vender: uma saída em aberto no Sporting

Plata tem clubes interessados, mas não chegou a Alvalade nenhuma proposta verdadeiramente atrativa, sabendo-se que a SAD leonina espera ainda fazer alguma venda.

Rúben Amorim contou com todo o plantel à disposição no treino de ontem, quinta-feira, mas Gonzalo Plata mostrou-se condicionado no relvado. Hoje, no preparo matinal, será reavaliado, estando em dúvida para o jogo de amanhã em o Famalicão.

Esta época o equatoriano, de 20 anos, não somou qualquer minuto mas, recorde-se, chegou a Alcochete mais tarde devido à presença na Copa América.

A permanência do extremo no plantel não é uma certeza. Por um lado, há o desejo do atleta acumular mais minutos, por outro há a necessidade do Sporting fazer dinheiro em vendas, uma vez que as saídas de Maximiano, Misic e Rosier renderam menos de 12 M€.

Gonzalo Plata tem aproveitado o espaço na sua seleção para se manter na montra internacional e clubes como Fiorentina, Cádiz e Espanhol terão manifestado o seu interesse no futebolista, mas procurando recebe-lo por empréstimo. Esta é uma solução a que o Sporting poderá eventualmente estar recetivo, contudo, tal como nas negociações com o Middlesbrough por Sporar, os leões desejam incluir uma cláusula de compra, por objetivos.