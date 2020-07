Entre duras críticas, Juve Leo pede a demissão da direção do Sporting

A Juventude Leonina, claque afeta ao Sporting, critica a direção do Sporting dando exemplos de alguns acontecimentos desta época que, na opinião do grupo, inviabilizam a continuidade de Varandas à frente dos destinos do clube.

A Juventude Leonina, claque afeta ao Sporting, pede a demissão da direção dos leões através de um extenso comunicado publicado esta segunda-feira nas redes sociais. Depois de falhado o objetivo da conquista do terceiro lugar, a Juve Leo crê que não existem condições para que Frederico Varandas continue na liderança do clube e explica o que correu mal nesta época.

"O resumo da época é simples e, afinal, até histórico: o Sporting somou um recorde de 17 derrotas numa época, ultrapassando os dois registos mais negativos da longa e, felizmente, notável história do Sporting Clube de Portugal. Parabéns Varandas, estarás para sempre ligado ao pior de sempre. As razões são simples. Evidentes. Por muito que tentadas a ser escamoteadas pelos arautos comentadores afetos ao Varandas (porque do Sporting, muito se dúvida), as estatísticas não mentem. As épocas não são preparadas, não existe um projeto definido, caso contrário não se virava o discurso à esquina de cada derrota. É preciso que se afirme, sem peias ou meias-palavras, que a aposta na formação deu-se num final de época quando nenhuma outra solução vingou no chamado projeto Varandista que, recordamos, foi alavancado numa pré-época onde não se ganhou um único jogo (talvez, mais um marco histórico). Antevia-se, portanto, e chegados ao primeiro jogo oficial, na disputa de um troféu, perdemos 5-0 tendo-se tratado do tema como um simples "tropeção" dum percurso definido. Não estava este amador "preocupado" à época", começam por escrever.

"(...) Não aceitamos. Não colhemos que se possa agora olhar para um quarto lugar na classificação geral como um acontecimento aleatório, enquanto a história do clube continua a ser maltratada e desrespeitada por gente incapacitada (diríamos inimputável, mas vamos manter o nível da escumalha iletrada) para o lugar que exerce. Varandas (o "despreocupado"), Zenha (o "financeiro" que enganou o Manchester United: só por azar o ex-capitão é o jogador em maior destaque na Premier League) e o Viana (o "rapazola" que brinca ao mercado como noiva enganada em pleno altar) compõem o ramalhete a que estamos entregues. Não aceitamos. E se destes sabemos que só lá andam a tentar humilhar o clube, do Beto nem saberíamos por onde começar", critica a claque.

"Para se poder dirigir uma instituição é preciso ter noções elementares de liderança. Estamos certos de que, não são os treinadores (foram só quatro esta época, no tal designado "projeto"), os jogadores ou os arautos dos infelizes programas de Tv que oferecem voz ao clube. Não são estes que devem sair em defesa do Sporting ou responder pela inexistência de estrutura. Estamos certos de que, caso tivéssemos mantido um vergonhoso 3º lugar já se ouviria falar em sedimentação de ideais (impera rememorar a escolha, de qualidade, deste ramalhete: Idrissa Doumbia, Cristian Borja, Tiago Ilori, Luiz Phellype ,Gonzalo Plata, Luciano Vietto, Rafael Camacho, Valentin Rosier, Eduardo Henrique, Luís Neto, Jesé, Yannick Bolasie, Fernando, Andraz Sporar). Onde se encontra a estrutura diretiva a pedir desculpa aos sócios e adeptos, a responder pelos seus erros, pela sua incapacidade ao invés, do que fez toda a época, procurar em terceiros as desculpas para a incompetência que não já conseguem esconder, criando a cisão interna que nenhum líder capacitado promove. Resta, quanto a isto, recorrer às palavras sábias de Nelson Mandela: "É melhor liderar a partir da retaguarda e colocar outros à frente, especialmente quando estamos a celebrar uma vitória por algo de muito bom que aconteceu. Mas deves tomar a linha da frente quando há perigo. Desta forma as pessoas irão apreciar a tua liderança", continuam criticando algumas das contratações do Sporting.

"Foram muitos, demasiados e embaraçosos os momentos concedidos pelos elementos desta direção, harmonizados, todavia, por um fio que os une a todos: a incompetência. Um 4º lugar atrás de um clube com intentos de grandeza (em 1930 já o Sporting tinha mais títulos que o Braga em toda a sua história), tendo ido contratar um treinador por uma quantia obscena que, espera-se um dia, venha a deter a qualificação necessária para se dirigir aos jogadores no decorrer de um jogo de futebol", lê-se ainda.

Comunicado na íntegra: