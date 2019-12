Entre as lições, acusações e licitações: a semana agitada do Sporting

Uma semana preenchida em Alvalade, tanto no plano competitivo, com dois jogos já disputados, jurídico, com mais três sessões do julgamento do ataque à Academia, e com o mercado já a agitar as águas.

Meio galo em Barcelos

A dupla jornada do Sporting em Barcelos foi acidentada. Depois da derrota no primeiro duelo, para a Liga, Silas admitiu que o caminho está agora mais pedregoso e Bruno Fernandes, apurou O JOGO, entrou balneário adentro e abriu o livro de reclamações.

Nesse mesmo final, ainda houve tempo para uma lição de realidade dada pelo traquejado técnico dos gilistas, Vítor Oliveira, que ganhou eco na imprensa regional e nacional.

Três dias depois, na passada quarta-feira, foi o Sporting a levar a melhor, mesmo acordando para a vitória (2-0) no final do encontro. Silas acolheu com naturalidade mais umas observações do "professor" Vítor Oliveira, que considerou "ligeira" a forma como têm sido acolhidos os últimos tempos vividos em Alvalade.

Pelo meio houve caso, claro, com Acuña, a pedir mais ação ao seu banco... depois de ser recebido ordem de expulsão, com Silas a deixar o ralhete.