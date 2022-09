Mau comportamento nos adeptos do Sporting no Estádio do Bessa.

O Sporting foi alvo de multas num valor total de 29 070 euros por conta do comportamento dos adeptos no encontro diante do Boavista.

Em causa estiveram cânticos ofensivos (1020 euros), mas essencialmente o uso e arremesso de material pirotécnico, que geraram coimas acima dos 29 mil euros. Contabilizaram-se 30 engenhos pirotécnicos lançados das bancadas.