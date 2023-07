Encontrar substituto de Ugarte é a prioridade do Sporting

A necessidade de encontrar um médio defensivo foi traçada por Rúben Amorim e vai ter avanços

Ainda não houve avanços determinantes por um médio centro durante o último mês, mas a necessidade está identificada por Rúben Amorim desde a saída de Ugarte para o PSG. Uma das avaliações que saiu reforçada no Algarve é a necessidade de encontrar um novo "6", que permita a ocupação racional do espaço que o uruguaio e Palhinha, antes, davam.

Apesar de reconhecer a Morita todas as competências para ser um jogador versátil e apto a jogar como médio mais defensivo, com vantagens claras na forma como gere o jogo ofensivo leonino, há o medo de que a equipa fique muito desequilibrada sem um trinco, de maior vocação para recuperar a bola. Acresce a ideia de que o japonês dificilmente aguenta uma temporada completa a titular e que, como tal, é necessária uma opção válida para alternar com o nipónico, que também ainda é carta importante para jogar a "8", uma vez que Pedro Gonçalves também será utilizado mais à frente.

Dário Essugo teve minutos contra a Real Sociedad, mas não mostrou evolução no posicionamento. O dossiê deverá voltar a estar na agenda de Frederico Varandas e Hugo Viana na próxima semana.