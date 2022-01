"Tiago Tomás emprestado? Quaresma tem dificuldades em jogar no Tondela..."

Eduardo Quaresma, central do Sporting

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Braga

Braga sem treinador. Vantagem? "Não nos dá vantagem, mas faz falta o treinador. No jogo, tem influência. É sempre diferente. É sempre muito difícil para um treinador. Em Braga, também estava castigado e foi difícil. As equipas precisam do treinador dentro de campo, mas não é decisivo."

Edwards a pensar na saída de Sarabia? "Não vou estar a comentar jogadores que não são do Sporting. Depois, responderei com todo o gosto. O Pablo é nosso jogador, tem sido decisivo. Tem ainda de melhorar. O Edwards é jogador do Vitória de Guimarães."

Braga em bloco baixo? "Nunca vi o Braga jogar num bloco baixo. No jogo do ano passado, Braga pressionou-nos muito. Por vezes, vai haver pressão alta, por vezes outra coisa. Temos de estar atentos à profundidade do Galeno, ter o Iuri é diferente. Conhecemos os pontos fortes do Braga e eles conhecem-nos bem."

Empréstimo de Tiago Tomás é possibilidade? "São fases das épocas. Temos de seguir estes miúdos passo a passo. O Quaresma está com dificuldades em jogar no Tondela, depois de ser nossa aposta. Vamos ver. O mercado ainda está em aberto. Temos de pensar nos miúdos, não só no Tiago Tomás. Estamos em cima desses casos."