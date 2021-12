Empréstimo obrigacionista do Sporting teve procura para 53 milhões

Montante global de 40 M€ de financiamento foi alcançado. SAD leonina terá uma receita global líquida de 38,4 M€.

O empréstimo obrigacionista Sporting SAD 2021-24 foi um sucesso, com a procura a superar largamente a oferta. A fase de subscrição de obrigações, com valor nominal de cinco euros e um mínimo de subscrição de dois mil euros, arrancou há semanas com o montante de 30 milhões no mercado, mas entretanto a sociedade leonina aumentou a oferta para os 40 M€. A procura, após terminar a fase de subscrição, ficou fixada em 53 milhões de euros.

No total houve 3.336 investidores, dos quais 79 com investimento superior a 50 mil euros. Com a operação, a SAD arrecada, como previsto com a subscrição da totalidade dos oito milhões de obrigações, uma receita global líquida de 38,4 M€ (a taxa de juro nominal bruta é de 5,25%).

Na sexta-feira dia 10 de dezembro será feita a liquidação física e financeira das obrigações (data também para admissão de novas obrigações). A maturidade das obrigações é de cerca de três anos (25 de novembro de 2024).

"Diversificação e otimização das fontes de financiamento. Reembolso de financiamento intercalar no montante de €26.700.000, utilizado para reembolso das obrigações Sporting SAD 2018-2021 no dia 26 de novembro de 2021; e no remanescente, desenvolvimento da atividade corrente", explica a SAD como finalidade da operação.

"A Sporting SAD agradece o voto de confiança e o contributo dos investidores e deixa, ainda, um agradecimento a todas as entidades externas que contribuíram para a realização e sucesso da emissão obrigação Sporting 2021/2024", escreveu em comunicado colocado no site oficial.